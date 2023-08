Iraakse media mogen woord homoseksualiteit niet meer gebruiken

Seks tussen mensen van hetzelfde geslacht is in Irak officieel niet verboden, maar in het strafboek staan wel vaag verwoorde regels over moraliteit. Die voorschriften worden regelmatig gebruikt tegen mensen van de lhbti-gemeenschap. De afgelopen maanden lijkt de afkeer tegen die groep heviger geworden. Er zijn bijvoorbeeld veel regenboogvlaggen op straat verbrand, als onderdeel van protesten tegen koranverbrandingen in Zweden.