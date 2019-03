’Meer Britse kinderen werken als moderne slaaf’

De groei is vooral te danken aan drugsbendes die jeugdigen dwingen hun waar te verkopen. Ongeveer twee derde van de slachtoffers werkt in die branche. De rest werd vooral seksueel misbruikt.

In totaal ontdekten de autoriteiten vorig jaar ongeveer zevenduizend gevallen van moderne slavernij, ongeveer een derde meer dan het jaar daarvoor. Het gaat vooral om gedwongen werk zoals mannen die in autowasserijen werkten tot de genoemde kinderen die drugs verkopen. Bij de slachtoffers ging het in hoofdzaak om Britten, Albanezen en Vietnamezen.