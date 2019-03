Vrijdag stille tocht voor slachtoffers Utrecht

Een vrouw legt bloemen op het 24 Oktoberplein. Ⓒ ANP

UTRECHT - In Utrecht wordt vrijdagavond een stille tocht gehouden om de slachtoffers van de schietpartij te herdenken. De tocht begint om 19.00 uur in de omgeving van het Jaarbeursplein. Vanaf hier gaat de stoet naar het 24 Oktoberplein, waar Gökmen T. maandag in een tram drie mensen doodschoot. Meerdere mensen raakten gewond.