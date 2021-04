DEN HAAG - Artikel 68 van de Grondwet schrijft voor dat het kabinet de Kamer inlichtingen verschaft, mits die informatie het belang van de Staat niet schaadt. In het debat van donderdag rond de openbaar gemaakte notulen over de toeslagenaffaire moet blijken of een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet hierin over de schreef is gegaan. Het debat kan ook een nieuwe fase in de formatie inluiden.