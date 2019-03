OM eist levenslang tegen ’tattookillers’

De verdachten werden eerder al veroordeeld voor een mislukte liquidatie in Amsterdam, in augustus 2009. Het slachtoffer werd met een machinepistool beschoten, raakte zwaargewond, maar overleefde de aanslag. De verdachten kregen straffen tot dertien jaar opgelegd.

De moord op Kuut zou verband houden met een dubbele liquidatie in februari 2009, bij een pannenkoekenhuis langs de A4 bij Leiderdorp. Daar werden op de parkeerplaats de lijken van de criminelen Boneka Belserang en Yassin Chakor aangetroffen. De verdachten hebben de getuige Kuut mogelijk uit de weg willen ruimen, aldus het OM, die de moord betitelt als „een interne afrekening.” Kuut is vóór zijn dood gemarteld en met een mes om het leven gebracht. Zijn lichaam was begraven in de duinen, volgens justitie met de bedoeling dat hij nooit zou worden gevonden. De verdachten hebben geen opening van zaken gegeven.

Chinese karakters

De groep dankt zijn sinistere naam aan het feit dat de leden Chinese karakters op hun rug laten tatoeëren die ’Wees daadkrachtig’ betekenen. Ook Kuut had een dergelijke tatoeage.

De vier veroordeelden zijn de broers Cor en Brian P., Evert S. en Henk S. Cor P. werd in 2013 in verband gebracht met een voorgenomen aanslag in de gevangenis. Hij werd daarop overgeplaatst naar de zwaarbewaakte EBI in Vught. De broers P., volgens het OM „onafscheidelijk”, zijn in het vizier van politie en justitie geweest voor de dubbele moord bij Leiderdorp, maar tot vervolging heeft die verdenking niet geleid.

Op 8 april zet de rechtbank het proces voort met de pleidooien van de advocaten.