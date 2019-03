Uitstel Brexit stuit op verzet Brussel

May wil niet wil dat haar land weer meedoet aan de Europese verkiezingen. Dat schrijft ze in haar brief aan EU-president Donald Tusk waarin ze om verlenging vraagt van het artikel 50, dat terugtrekking van een lidstaat regelt. Meedoen is volgens haar niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk of de Europese Unie.

Voor het uitstel heeft de Britse regering de toestemming nodig van alle andere 27 regeringsleiders van de EU. Zij komen donderdag en vrijdag bijeen in Brussel. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker staat volgens zijn woordvoerder telefonisch in contact met May over „de beste manier” om toestemming te krijgen.

De EU heeft ook steeds duidelijk gemaakt dat het uitstel met goede argumenten omkleed moet zijn. Er kan volgens EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier geen sprake zijn van het heropenen van het terugtrekkingsakkoord dat May in november sloot met Brussel. Een woordvoerder van de Franse regering zei woensdagmiddag dat het uitstel „niet automatisch is gegarandeerd.”

De brexit staat gepland voor 29 maart om 23.00 uur Britse tijd. In de rest van de EU is het dan 30 maart. Volgens May is het nog steeds mogelijk dat het Verenigd Koninkrijk zonder een akkoord uit de EU vertrekt, zei ze in Londen.