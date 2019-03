Vlaanderen gaat vuurwerk verbieden

De regering en een parlementsmeerderheid zijn het daarover eens geworden op initiatief van minister Ben Weyts van Dierenwelzijn. De maatregel is onder meer bedoeld om incidenten met dieren te voorkomen. Dierenrechtenorganisatie Gaia reageert tevreden.

In een kleine veertig Vlaamse gemeenten geldt momenteel een vuurwerkverbod. In 103 andere gemeenten moet toestemming worden gevraagd. In de praktijk wordt vooral rond de jaarwisseling echter vrijwel overal vuurwerk afgestoken.

Wanneer het verbod ingaat, is nog onzeker maar Weyts gaat ervan uit dat dat nog dit jaar gebeurt. „In de praktijk zullen de lokale besturen terughoudend zijn en vuurwerk beperken tot welbepaalde plaatsen en goedgekozen momenten”, aldus de minister. Maatregelen om overtreders beter te kunnen bestraffen moeten nog worden uitgewerkt. Het verbod geldt ook voor voetzoekers, wensballonnen en carbidkanonnen.