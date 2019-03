Stembiljetten Zuid-Holland belanden in Zeeland

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

OOST-SOUBURG - In een stembureau in het Zeeuwse Oost-Souburg zijn stembiljetten aangetroffen bedoeld voor de provincie Zuid-Holland. Na onderzoek bleek dat bij de voorraad van de gemeente Vlissingen, waar Oost-Souburg onderdeel van is, verkeerde papieren zitten.