Meerderheid Tweede Kamer achter sluiting kinderhartcentra Leiden en Utrecht

Oppositiepartijen bepleitten tijdens het debat om in plaats van twee slechts één hartcentrum te sluiten. SP, GL, PvdA, PvdD, SGP, BBB en Fractie Den Haan zijn ’niet overtuigd’ van de noodzaak van het sluiten van twee in plaats van één centrum. „Er staat nergens dat de zorg beter wordt met twee in plaats van vier hartcentra”, verwoordde SP-Kamerlid Maarten Hijink het al vroeg op de avond. „De kwaliteit van zorg is nu overal goed, en met het aantal artsen kunnen er drie centra openblijven.”

De PVV wil zelfs alle vier de hartcentra openhouden, door deze zorg ’uit de marktwerking te halen’. „Nu zijn het vier bedrijven die met elkaar concurreren, en elkaar zelfs de tent uitvechten”, zei PVV-Kamerlid Fleur Agema, die de vier centra wil onderbrengen in één organisatie. „Daarin kunnen ze met elkaar samenwerken waardoor ze alle vier kunnen openblijven.”

Volgens Kuipers bepleiten ’alle rapporten en adviezen’ in de afgelopen dertig jaar concentratie van de zorg. „Om zo het risico op complicaties en sterfgevallen te verminderen en de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de toekomst te waarborgen”, zo zei hij.

Teruggaan van vier naar twee centra – en dus niet drie – is volgens Kuipers ’noodzakelijk’. Omdat het om heel specialistische zorg gaat, en artsen de operaties een minimum aantal keer moeten uitvoeren om die kwaliteit te kunnen ’optimaliseren’. Dat zou met spreiding van het beperkte aantal operaties niet kunnen. Ook worden teams van chirurgen door concentratie naar twee minder kwetsbaar voor uitval van artsen door bijvoorbeeld ziekte.

Een meerderheid van de Tweede Kamer liet na het urenlange debat weten het besluit van de minister te steunen. Tegen dit zo genoemde ’voorgenomen besluit’ kunnen de ziekenhuizen nog een zienswijze indienen met hun bezwaren. Daarna volgt een definitief besluit. Het UMC Leiden kondigde eerder deze week al aan het er niet bij te laten zitten, en de sluiting van haar kinderhartcentrum via de rechter aan te zullen vechten.

Dertig jaar

De discussie over het al dan niet sluiten van locaties waar kinderen complexe hartoperaties kunnen ondergaan, woedt al dertig jaar. Al in 1993 was er een eerste rapport waarin stond dat concentratie van deze zorg nodig is. Voormalig zorgminister Hugo de Jonge besloot al in 2021 om het aantal academische ziekenhuizen waar deze ingrepen worden gedaan, terug te brengen van vier naar twee. Groningen en Leiden trokken daarbij aan het kortste eind. In Utrecht en Rotterdam zouden de kinderhartcentra wél openblijven.

Daartegen kwam veel verzet, waarna de nieuwe minister (Kuipers dus) het besluit on-hold zette en de Nederlandse Zorgautoriteit vroeg te kijken naar de impact van de verschillende opties. Vervolgens vroeg Kuipers vroeg de ziekenhuizen om er zélf uit te komen, maar dat proces liep op niets uit. Daarop hakte de minister vorige week alsnog de knoop door, waarbij hij ervoor koos Groningen open te houden ten koste van Utrecht en Leiden. Argument daarvoor was de regionale spreiding van zorg.