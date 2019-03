Brexit-hamsteraar voor schut gezet

Juliet East deelde een foto van haar volle woning met stapels wc-papier en blikjes voedsel van supermarkt Tesco. In totaal had manlief Tony een dikke 750 euro uitgegeven.

En dat terwijl Juliet alleen maar had gevraagd of hij even wat extra’s wilde halen voor het geval de harde Brexit door zou gaan. De Engelse is nogal op gesteld op eten uit andere EU-landen, en ze was bang dat ze snel tekort zouden krijgen.

Mevrouw East zegt op Twitter nog wel dat haar man benadrukt niet ’gek’ geworden te zijn.

Juliet krijgt online bakken kritiek dat ze onrust aan het veroorzaken is. „Ik ben de laatste die paniek wil”. Ik wil gewoon wel de basis boodschappen in huis hebben. Dat is gelukt met ruim 50 blikken en 140 wc-rollen.

De paniek was ook nog eens om niks, want Theresa May heeft opnieuw uitstel van de Brexit gevraagd.

