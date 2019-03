Mogelijke terrorist zet schoolbus in brand

Ⓒ EPA

SAN DONATO - Een man heeft in een voorstad van Milaan een schoolbus met 51 kinderen gekaapt en de bus in brand gestoken. Hij had benzine in de bus gegooid en riep dat niemand het zou overleven. Justitie kijkt ook naar een terroristisch motief, want de dader riep dat hij het migratiebeleid van de regering verafschuwde. „Stop de doden op de Middellandse Zee” riep hij, doelend op migranten die bij de illegale overtocht naar Europa verdrinken.