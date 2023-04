Strijdende partijen Soedan zeggen bestand van 24 uur toe

Het leger wordt aangevoerd door de militaire leider van het land, generaal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan. Die is nu ook akkoord volgens zijn collega in de militaire junta, generaal Shams al-Din Kabbashi. Het bestand moet het in de hoofdstad Khartoem mogelijk maken gewonden te helpen en naar ziekenhuizen te brengen en moet de burgerbevolking in staat stellen zich te verplaatsen, bijvoorbeeld om inkopen te doen. Het zou mogelijk mensen ook een kans bieden de stad te verlaten.

Het leger en RSF zijn sinds zaterdagochtend in gevecht na een periode van spanningen tussen de twee rivalen, niet alleen in de hoofdstad.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zou de partijen telefonisch tot het staakt-het-vuren hebben aangezet, nadat een Amerikaans diplomatiek konvooi was aangevallen. De metropool Khartoem en zusterstad Omdurman liggen bij de samenvloeiing van de Blauwe en de Witte Nijl en hebben naar schatting 6 miljoen inwoners. De gevechtshandelingen hebben het openbare leven in de plaatsen verlamd. Het is volgens waarnemers vrijwel onmogelijk je zonder gevaar te verplaatsen. Ook worden particulieren, buitenlanders inclusief diplomaten aangevallen en/of beroofd en wordt er melding gemaakt van verkrachtingen van buitenlandse vrouwen.

Buitenlanders kunnen moeilijk vluchten, omdat de luchthaven centraal in de metropool ligt en daar naar verluidt wordt gevochten. De RSF heeft geclaimd het vliegveld nu helemaal in handen te hebben. Nieuwszender al-Jazeera heeft bericht dat in het zuiden van Khartoem de gevechten al lijken te zijn stopgezet, maar in het centrum, onder meer bij het presidentieel paleis aan de Blauwe Nijl en het hoofdkwartier van de strijdkrachten gaan de gevechten door.