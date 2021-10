Man aangehouden voor liquidatie Lucas Boom in 2015

Hij is zijn cel aangehouden. De man zit momenteel vast als verdachte in de zaak van de dood van een onschuldige 17-jarige Amsterdamse stagiair, hij werd in 2018 doodgeschoten in een buurthuis op Wittenburg. Hij moet zich 11 november daarvoor bij de rechter verantwoorden. „Hij zal dan ook worden gedagvaard op verdenking van moord op Lucas Boom”, laat het OM weten.

De 40-jarige verdachte is afgelopen juni op Curaçao aangehouden en aan Nederland overgedragen. Hij was in 2015 ook al aangehouden, maar werd toen vrijgelaten omdat er volgens de rechtbank Haarlem onvoldoende bewijs was voor zijn betrokkenheid. Op grond van een verklaring die een anonieme getuige vorig jaar heeft afgelegd is hij nu opnieuw aangehouden, meldt het OM.

Bekijk ook: Arrestaties voor liquidatie Boom

Op korte termijn worden meer aanhoudingen verwacht rond de moord op Boom. De 43-jarige Amsterdammer werd voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen doodgeschoten in een woonwijk in Zaandam. De schutters vluchtten in een bestelbus die brandend werd teruggevonden in Amsterdam-Noord.

Over Boom, alias Puk, wordt gezegd dat hij een vertrouweling was van Willem Holleeder. In een aantal zaken is Boom verdachte geweest. De meest serieuze verdenking was de mislukte poging Satudarah-kopstuk Etous Belserang te liquideren.