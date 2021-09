COC Rotterdam beklad met homofobe leuzen: ’Voetbal moet veranderen’

Zondagmorgen krijgt Leon Houtzager, vicevoorzitter van COC Rotterdam, een mailtje: een collega had gezien dat het kantoor van COC was beklad. „Ik ben gelijk gaan kijken en schrok”, vertelt hij. „Er stond ’KK’ en we weten allemaal wat dat betekent, en daaronder homo.” Een afzender stond er ook bij: RJK. Volgens Houtzager staat dat voor Rotterdam Jongeren Kern, een onderdeel van de harde kern van Feyenoord. „Dezelfde leus en initialen stonden ook bij de brandstichting bij Roze Kameraden.”

Want het is niet de eerste keer dat het in Rotterdam misgaat. Een kleine maand geleden werd er brand gesticht bij de sportschool van de oprichter van de nieuwe lhbti+-supportersvereniging van Feyenoord, Roze Kameraden. Ook toen werden er homofobe leuzen geklad.

„Er is echt iets mis als je je bij het voetbal niet veilig voelt om wie je bent”, vertelt Houtzager. „Laat staan als er dit soort vernielingen worden aangericht.” Er is volgens hem dan ook een omslag nodig. „Er moet echt iets veranderen in het voetbal. Als je ziet dat ’homo’ nog steeds gebruikt wordt als scheldwoord in de stadions… Ik kan me voorstellen dat je je dan niet veilig voelt om in een stadion uit te komen voor wie je bent.”

’Plek voor alles en iedereen’

De ’Rotterdam Jongeren Kern’, die beschuldigd wordt van de bekladding, heeft nog geen openbare reactie gegeven en zijn zelf niet bereikbaar. FSV De Feijenoorder, de grootste supportersvereniging van Feyenoord wel. FSV-voorzitter Remco Ravenhorst benadrukt allereerst dat het nog niet zeker is dat er Feyenoorders achter de bekladding zitten, en dat het sowieso ’niet het Feyenoord is waar wij voor staan’. Hij benadrukt dat FSV een inclusieve vereniging is waar plek is voor alles en iedereen. Alleen supporterschap van Feyenoord is belangrijk. Ook wil hij er niet op vooruitlopen of de bekladding is gedaan door supporters of vandalen. „Ik wil er niet over speculeren.”

Volgens Houtzager is het van belang ’voor heel Nederland’ dat dit probleem wordt aangepakt. „Je ziet nu wat het in Rotterdam losmaakt als er een lhbti+-supportersvereniging wordt opgericht en wordt gesteund door ons. Ik kan me voorstellen dat Ajax- of PSV-supporters hiernaar kijken en denken ’zoiets gaan wij niet oprichten, want het levert bedreigingen en vernielingen op.”

Racistische spreekkoren

Hij doet een oproep aan profvoetballers: „Je ziet nu dat er, bij racistische spreekkoren, terecht van het veld wordt gestapt. Eigenlijk zouden ze dat ook moeten doen bij homofobie. Wees dan ook een vent en stap dan ook het veld af. Dan pas ga je verandering zien.”

De Rotterdamse locoburgemeester en wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie & Samenleven, Vincent Karremans, noemt de bekladding op Twitter ’echt verschrikkelijk’. „In Rotterdam moet je kunnen zijn wie je wilt zijn.” Hij laat weten dat de gevel inmiddels weer schoon is gemaakt, en dat de gemeente ’vierkant achter het COC staat’.