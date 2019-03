Utrecht hoogste opkomst van grootste gemeenten

Kiezers brengen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland hun stem uit voor de Provinciale Statenverkiezingen en het Waterschap Ⓒ ANP

UTRECHT - Van de vijf grootste gemeenten in Nederland is de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen het hoogst in Utrecht. Van de kiesgerechtigden daar heeft om 18.00 uur 38,7 procent een stembiljet ingeleverd. Den Haag ligt op de tweede plaats met 34,5 procent, gevolgd door Eindhoven (33,6 procent). In Rotterdam en Amsterdam ligt het opkomstpercentage tot nu toe op respectievelijk 30,7 en 24,5.