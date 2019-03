Kort uitstel Brexit mogelijk

Donderdag verzamelen de 28 leiders van de EU-landen zich in Brussel voor een Europese top. Een besluit over de door de Britten gewenst verlenging zal er waarschijnlijk nog niet vallen. Daarvoor kwam het verzoek woensdag te laat binnen. De door May gewenst datum – 30 juni – zorgt voor veel vragen. Volgens de Europese Commissie is dit niet mogelijk zonder dat de Britten eind mei meedoen aan de Europese verkiezingen.

Maar het zijn uiteindelijk de 27 EU-landen (zonder het VK) die over instemming met verlenging gaan. Dit moet unaniem gebeuren. De vraag is hoe May haar collega’s vandaag duidelijk kan maken dat de deal echt door het Britse parlement zal geraken. Daar is het immers al keer op keer misgegaan en van het gezag van de premier is zowel in eigen land als op het Europese vasteland nog maar weinig over.

Voorzitter van de Europese Raad Tusk noemde de kans op succes “broos, misschien zelfs een illusie”. Maar opgeven wil hij niet. De EU wil een desastreus no deal-scenario voorkomen. “Ondanks dat de Brexit-vermoeidheid steeds zichtbaarder en gerechtvaardigder is, kunnen we niet opgeven tot het allerlaatste moment te zoeken naar positieve oplossingen.”