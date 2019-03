Rouw na dodelijke cycloon

De cycloon kwam vorige week donderdag aan land bij de havenstad Beira. Huizen werden door rukwinden van 170 kilometer per uur vernield, waarna Idai verder landinwaarts trok en dood en verderf zaaide in buurlanden Zimbabwe en Malawi. Officieel ligt het dodental op enkele honderden, maar hulporganisaties ter plaatse beschrijven onvoorstelbare rampspoed en de Mozambikaanse president Filipe Nyusi schatte dat er mogelijk meer dan duizend mensen zijn omgekomen.

Het Rode Kruis publiceerde een filmpje van een onbemand vliegtuigje, waaruit blijkt dat inwoners van krottenwijken met man en macht proberen om weer een huis te bouwen van het materiaal dat vorige week nog hun woning was. Velen zijn echter volkomen dakloos nadat de wind hun huizen heeft weggeblazen.

Al deze inwoners van de stad Beira in het noorden van Mozambique zijn dakloos. Ⓒ Foto Josh Estey/CARE

Penibel

In meer afgelegen delen van Mozambique is de situatie nog altijd penibel, rapporteren hulpverleners. Dorpen zijn overstroomd of door het water van de buitenwereld afgesloten. Tienduizenden mensen zitten daardoor al dagen zonder voedsel of drinkwater. „Het blijft heel moeilijk om mensen op te sporen en te redden”, aldus de VN-kinderorganisatie Unicef, die schat dat er 260,000 kinderen op de één of andere wijze slachtoffer van de natuurramp zijn.

De paus betuigde gisteren zijn „pijn en medeleven” met de mensen in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. Volgens Artsen zonder Grenzen is de kans dat op grote schaal ziektes uitbreken groot. „Het water dat mensen drinken is waarschijnlijk niet schoon of veilig. Longontsteking en andere aandoeningen aan de luchtwegen liggen op de loer”, aldus hulpcoördinator Gert Verdonck.

De Europese Unie maakte eerder deze week bekend een eerste hulppakket van 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de drie landen. Met dat geld kan noodopvang, gezondheidszorg en voedselhulp betaald worden. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten hebben ook geld beloofd.