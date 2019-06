De agent ’die niets deed’ voor het hekje

Memorial voor Marjory Stoneman Douglas High School Ⓒ EPA

„Rot in de hel Scot Peterson.” Nabestaanden reageerden emotioneel toen ze hoorden dat de schoolagent wordt aangeklaagd, en mogelijk de rest van zijn leven de cel in moet. Hij had dienst op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland tijdens de dodelijkste schoolschietpartij in de Amerikaanse geschiedenis. Maar op die noodlottige 14 februari 2018 deed hij niets.