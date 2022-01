32.581 positieve coronatests, weer minder patiënten in ziekenhuizen

Afgelopen vrijdag registreerde het RIVM bijna 35.000 nieuwe gevallen, het record aantal tot nu toe. Dat kwam deels door nameldingen van een storing eerder, waardoor niet alle bevestigde besmettingen goed werden geregistreerd. Op zaterdag telde het RIVM iets meer dan 28.000 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 177.730 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 23.245 nieuwe gevallen per dag. Dit is het hoogste gemiddelde ooit. Het oude record is van zaterdag, een dag eerder. Toen waren er in zeven dagen tijd gemiddeld 23.232 positieve tests per dag.

De snelle stijging van het aantal coronabesmettingen werd al verwacht. De omicronvariant komt nu het meest voor in Nederland en heeft de deltavariant verdrongen. De nieuwe versie van het virus is besmettelijker, maar mensen worden er mogelijk minder ziek van. Toch zou de nieuwe golf over een paar weken ook kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames. Het kabinet besluit komende week of de bestaande maatregelen moeten worden verlengd of uitgebreid.

In Amsterdam werden 2484 nieuwe coronagevallen genoteerd. Rotterdam registreerde er 1809, Den Haag 1733, Utrecht 929 en Groningen 602.

Coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal mensen dat met Covid-19 in een ziekenhuisbed ligt, daalde met 11 ten opzichte van een etmaal geleden. Er liggen momenteel 1470 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen worden er 397 verzorgd op een intensive care, tegenover 405 op zaterdag. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1073 coronapatienten, 3 minder dan vrijdag.

Op de ic's werden 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen, zaterdag waren dat er 16. Op de verpleegafdelingen werden 107 nieuwe patiënten met Covid-19 opgenomen, tegenover 149 op zaterdag.

Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt sinds vorige week weer flink toe. Of deze hoge aantallen coronagevallen ook voor een nieuwe golf ziekenhuisopnames zullen zorgen is nog afwachten. Het duurt meestal ongeveer twee weken voor een toename van het aantal besmettingen terug te zien is in de ziekenhuiscijfers. De omicronvariant van het virus, die nu de meeste besmettingen in Nederland veroorzaakt, lijkt volgens sommige studies minder ziekmakend.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft dalen. In het afgelopen etmaal kreeg het RIVM bericht dat zeven mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven, het kan soms even duren voordat een sterfgeval wordt doorgegeven. Bovendien is het niet verplicht om te melden dat een coronapatiënt is overleden, dus in werkelijkheid kunnen meer mensen zijn gestorven.

In de afgelopen week zijn 123 sterfgevallen gemeld, gemiddeld ruim 17 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 3 november.