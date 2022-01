Weer minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Video

'Waarom zet RTL haar zó op televisie?!’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In deze aflevering laat Jan zijn licht schijnen over het nieuwe seizoen van Married At First Sight. Bekijk hier de hele uitzending van Wat Vind...