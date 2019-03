Ⓒ MOOIJ, MARTIN

Huisduinen - Het was de allerlaatste wens van juf Tini Middelveen (88): nog één keertje terugkeren naar de school in Huisduinen, waar ze veertien jaar les heeft gegeven. Want de voormalig kleuterjuf, die inmiddels in Emmen woont, is ernstig ziek. Woensdag bracht het dorp haar een eerbetoon.