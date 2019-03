Man schiet zichzelf in voet in poging kakkerlak te doden

De 50-jarige man verklaarde dinsdagmorgen tegenover de politie in Detroit dat hij de kakkerlak had willen doden door een schoen naar het insect te gooien. In de schoen zat echter een pistool. Het wapen viel uit de schoen en ging af, zo meldt Detroit Free Press.

Volgens de nieuwssite is de man naar een lokaal ziekenhuis gebracht en verkeert hij in goede gezondheid.

Of de kakkerlak het incident heeft overleefd, is niet bekend.