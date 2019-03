1600 hotelgasten in geniep gefilmd

De beelden uit Zuid-Korea werden verkocht aan mensen die 45 dollar per maand betaalden om realtime mee te gluren op de kamers waar argelozen toeristen verbleven.

Föhns

De camera’s zaten verborgen in stekkers in de muur en in ophangbeugels van de föhns. Veelal werd er live gestreamd vanuit dertig hotels in tien steden in het land.

De politie heeft twee mannen gearresteerd. De site die de beelden verspreidde, had duizenden betalende abonnees, zo meldt CNN.

In het verleden zijn wel vaker criminelen gepakt die camera’s hadden geïnstalleerd. Maar live streamen is iets geheel nieuws, aldus de politie.

Zuid-Korea heeft de laatste paar jaar regelmatig schandalen rond mannen die vrouwen met spycams filmen in wc’s, badkamers en kleedkamers.

Ook wraak-porno, waarbij beelden na een relatie worden verspreid, is een veel voorkomend probleem.

Het laatste schandaal was rond K-pop zanger Jung-Joon-young die zijn avontuurtjes met minstens tien vrouwen in het geheim filmde en de beelden later verspreidde.