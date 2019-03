Ontsnapte man dood gevonden in rivier... met handboeien nog om

Reece Hillier werd zondag door een magneetvisser gevonden in de Ichen-rivier in Southampton. De vondst zou erop kunnen duiden dat hij kort na zijn ontsnapping te water is geraakt en vanwege de boeien zichzelf niet heeft kunnen redden.

Hilliers familie is gebroken en neemt de politiemacht van alles kwalijk, onder meer dat er nooit naar de ontsnapte man werd gezocht. Een familielid dat verder anoniem wil blijven: „Het is een schande. Hij heeft ruim acht weken in het water gelegen. Er is amper naar hem gezocht, hoe vaak zijn moeder daar ook om vroeg.”

De dood van de jongeman zal niet uitgebreid worden onderzocht, zo zegt de politie volgens de Daily Mail. „We kunnen wel bevestigen dat de man nog geboeid was, na zijn aanhouding op 12 januari jongstleden. Zijn dood is niet aangemerkt als verdacht. We zullen een intern onderzoek doen.”

Hilliers vriendin Brittany Bellows uitte haar verdriet op social media: „Ik heb niet alleen mijn vriendje verloren, maar ook mijn beste vriend. (..) Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden als van jou.”