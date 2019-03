Exitpolls: Forum en VVD in nek-aan-nek race

Bij de exitpolls van de provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland was Forum voor Democratie de grootste, in Brabant behoudt de VVD de eerste plek.

In Zuid-Holland kwam FvD uit op 16,1 procent. De VVD verliest licht en komt volgens de voorlopige peiling van 21 uur op 15,6 procent in Zuid-Holland.

PVV verliezer Zuid-Holland

Grote verliezer is de PVV die meer dan halveert. Ook de SP verliest de helft van de stemmen ten opzichte van vier jaar geleden. GroenLinks en Denk lijken naast FvD winnaars in Zuid-Holland. ChristenUnie is de enige landelijke coalitiepartij die winst lijkt te gaan boeken in Zuid-Holland. Het CDA zakt van twaalf procent naar 7,9 procent. D66 daalt van 12,8 naar acht procent. Als dit de definitieve uitslag wordt, dan komt Forum met tien zetels de Provinciale Staten binnen.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant staat de VVD aan de leiding met 15,9 procent, gevolgd door Forum met 14,1. Het CDA is derde met 13,3. Opvallend is het grote verlies van de SP, die Brabant als thuisbasis beschouwt. De partij duikt van 16 procent naar 9,4. Denk haalde niet genoeg stemmen voor een zetel, aldus de prognose.

Gelderland

In Gelderland komt Forum binnen als derde partij met 12,5 procent. VVD is de winnaar met 13,8 procent, tweede CDA met 13. GroenLinks is nummer vier met 10,3. De PVV zakt van 9,7 naar 5,9 procent.

Landelijke voorspelling

Er komen nu geen andere exitpolls van provincies meer.

