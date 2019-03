Tellen kan beginnen, de stembureaus zijn dicht

Op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) kan nog uren worden gestemd. Daar gingen de stemlokalen ’s middags om 12.30 uur Nederlandse tijd open en sluiten ze pas in de nacht van woensdag op donderdag.

De ogen in politiek Den Haag zijn nu gericht op de vertaling van de uitslag in zetels voor de Eerste Kamer. Die wordt op 27 mei via zogeheten getrapte verkiezingen gekozen door de leden van de Provinciale Staten.

Het kabinet heeft nog tot in juni te maken de de Eerste Kamer in de huidige samenstelling. Op 4 juni nemen de oude Eerste Kamerleden afscheid. Op 11 juni worden de nieuwe leden van de Eerste Kamer geïnstalleerd.