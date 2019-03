Schiermonnikoog als eerste klaar met tellen

De PvdA is er de grootste partij geworden. De partij kreeg 18,2 procent van de stemmen. De VVD werd de tweede partij met 13,1 procent. Forum voor Democratie (FVD) kreeg 11,6 procent van de kiezers achter zich.

De strijd om het melden van de eerste eindstand gaat meestal tussen Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. Dat zijn de kleinste gemeenten van het land, met elk ongeveer duizend kiezers.

Bij de recentste verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar, was het Schiermonnikoog die om 21.13 uur als eerste de uitslag doorgaf aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 won Schiermonnikoog ook. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 ging die eer ook naar Schiermonnikoog. Toen gaf de gemeente om 21.18 uur de cijfers door aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Na de Provinciale Statenverkiezingen in 2011 streek Vlieland met de eer.