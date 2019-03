Opkomst Utrecht veel hoger dan in 2015

Stemmen in de gymzaal van de Franz Schubertstraat 20 in de wijk Oogin Al. Ⓒ Hollandse Hoogte

UTRECHT - In Utrecht zijn bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten veel meer mensen gaan stemmen dan de vorige keer. De opkomst lag op 60,6 procent. In 2015 was dat nog 48,8 procent.