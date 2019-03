Trump: Islamitische Staat donderdag verslagen

Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat, ligt zwaar onder vuur Ⓒ AFP

LIMA - De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in de nacht van woensdag op donderdag uitgeschakeld zal zijn. Het grondgebied van IS is dan volledig heroverd, volgens de president. „Het kalifaat is vannacht verdwenen”, zei Trump tijdens een toespraak in een fabriek van General Dynamics in Lima, Ohio.