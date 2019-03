Prognose: Forum voor Democratie kreeg meeste stemmen

De FvD heeft weliswaar evenveel zetels behaald als de VVD, maar behaalt het hoogste aantal stemmen. „De kiezers in Nederland hebben hun vleugels uitgespreid en hun ware macht getoond”, glunderde Thierry Baudet. „We zijn naar het front geroepen, omdat het moet. Omdat het land ons nodig heeft.”

Tweede man van FvD, Theo Hiddema, kwam onder luid gejuich van honderden aanhangers de partijbijeenkomst in Zeist binnen. „Morgen staan jullie trots op. Het is een nieuwe lente; een nieuw geluid. Het ging bij ons om de inhoud: directe democratie, immigratie en het klimaat”. Hiddema is ’trots’ op het behaalde resultaat.

Een ander kopstuk van de partij, het Amsterdamse raadslid Annabel Nanninga, die zelf ook senator wordt, noemde de winst in een eerste reactie ’fantastisch’.

Juichstemming bij FvD Ⓒ Serge Ligtenberg

Uit de laatste landelijke prognose blijkt dat de VVD een zetel verliest en net als FVD uitkomt op twaalf zetels. Derde zijn GroenLinks en het CDA met 9 zetels. Regeringspartij D66 zakt van tien naar zes zetels.

Behalve de VVD moeten ook andere regeringspartijen verlies incasseren. De ChristenUnie is de enige coalitiepartner die winst boekt: van drie naar vier.

Samen raken de vier partijen hun krappe meerderheid van 38 van de 75 zetels kwijt. Ze hebben er nog maar 31 en zijn aangewezen op steun van andere partijen. GroenLinks kan daar soelaas bieden, want deze partij ging van vier naar negen zetels. Ook PvdA kan de coalitie aan een meerderheid helpen, ondanks verlies van acht naar zeven zetels.

De PVV raakt vier van haar negen zetels kwijt. Het verlies van de SP is nog groter: van negen naar vier. Denk kon lang hopen op één zetel, maar volgens de prognose zit die er niet in. Partij voor de Dieren, 50PLUS en SGP behouden hun twee zetels, de fractie van provinciale partijen OSF blijft op één zetel steken.