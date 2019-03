’Zuur moment’ voor CDA

Elco Brinkman tijdens de uitslagenavond van het CDA tijdens de Provinciale Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen Ⓒ ANP

Den Haag - Een grote schok van teleurstelling golft door het CDA-kamp in grand café Bleyenberg in Den Haag. „We hebben hiermee rekening gehouden, maar dit is een heel zuur moment”, zegt partijvoorzitter Rutger Ploum na de bekendmaking van de eerste exitpoll.