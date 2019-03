Duimen baat D66 niet

Het optimisme zit er, ondanks de slechte peilingen in de afgelopen weken, nog goed in aan het begin van de avond in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar heeft D66 zich verzameld om de uitslagenavond mee te maken. Kamerlid Steven van Weyenberg laat nog open wat hij verwacht van de avond. „We gaan het zien”, zegt hij. Een ontspannen ogende minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken houdt het bij ’spannend’.

Tussen het door de bank genomen jonge publiek in Den Bosch, waar de klimaatdrammer-truien her en der te zien zijn, staat ook de nieuwbakken D66’er en staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Hij was eigenlijk helemaal geen lid van de partij toen hij aan het begin van de huidige kabinetsperiode uit de Verenigde Staten werd gehaald om de Belastingdienst onder handen te nemen. Voor hij aan de bak ging, moest hij nog snel lid gemaakt worden.

Inmiddels is hij al aardig op zijn gemak op de partijbijeenkomst: „Ik leer steeds meer mensen kennen.” Maar tussen zijn vrolijke en optimistische partijgenoten, is hij wel iets duidelijker over zijn verwachtingen van de avond. „Ik durf één ding al wel te verklappen”, zegt hij. „We gaan niet winnen.”

Twee campagnebussen

Ondanks het verlies waar D66 volgens de peilingen eerder deze week op afstoomt, is er uitgebreide lof van Kamerlid en spreekstalmeester van dienst Kees Verhoeven. „Misschien wel de beste campagne ooit”, zegt hij over het verzette werk. Campagneleider Jan Paternotte gooit er nog wat humor in: „We hadden dit jaar niet één, maar twee campagnebussen. Een verdubbeling dus.” Verhoeven sluit, vlak voordat de eerste exitpoll binnenkomt, af met: „Duimen voor een goede uitslag.”

Het duimen mag niet baten, maar de verliezen in de exitpoll van D66 worden vrij lauw ontvangen. Het verlies in Noord-Brabant wordt in de provinciehoofdstad zelfs met een luid applaus ontvangen. Meer reactie is er op de opkomst van Forum voor Democratie, die met schok en afgrijzen wordt ontvangen door het Brabantse publiek.

Verplichte felicitaties

Verhoeven is in eerste instantie toch ’gematigd positief’. „Het lijkt erop dat we in de laatste weken toch nog wat terrein terug hebben gewonnen.” Een paar aardige woorden voor Forum zitten er bij hem wel in. „We moeten ze feliciteren.”

Paternotte wijst ook op het coalitieschap. „Dat zorgt ervoor dat mensen toch kritischer naar je kijken.” Ook hij wijst op het terugwinnen van terrein ten opzichte van de peilingen in de afgelopen weken. „Met het sluiten van de Kolencentrale Hemweg, de CO2-heffing hebben we ons de afgelopen maanden laten zien.”

D66 zette zich al maanden schrap voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. De vorige regionale verkiezingen betekenden grote winst voor toenmalig partijleider Alexander Pechtold. Maar sinds de stembusgang voor de Tweede Kamer van 2017 is de partij in populariteit gedaald. Dat zou, zo vreesden de D66’ers, ook zichtbaar zijn bij de Statenverkiezingen.

Voor Rob Jetten betekende het dat hij bij zijn eerste stembusgang als D66-voorman al bij voorbaat op achterstand stond. En dat terwijl de jonge sociaal-liberaal juist hoopte om een nieuwe generatie kiezers aan te spreken. De voormalig woordvoerder milieuzaken van de fractie koos een stevig klimaatbeleid als campagne-thema en eigenlijk tot nu toe ook als het belangrijkste onderwerp van zijn prille leiderschap.

Dankbaar omarmde hij het predicaat ’klimaatdrammer’ dat VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff op hem had geplakt tijdens een roemrucht Telegraaf-interview in januari. Jetten ging daarmee de strijd aan met concurrent GroenLinks in een slag om de klimaatkiezer.