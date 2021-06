Drie medewerkers Artsen zonder Grenzen gedood in Ethiopië

Het Ethiopische leger viel het gebied in november binnen om het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) aan te pakken en de controle over het gebied terug te krijgen. De TPLF had de noordelijke regio decennia bestuurd, maar Ethiopië wilde er orde op zaken stellen. Militairen uit het buurland Eritrea zijn ook op grote schaal gesignaleerd in het gebied.

Door het conflict dreigt volgens de VN voor 350.000 mensen hongersnood. Het merendeel van de 5,5 miljoen inwoners van Tigray heeft voedselhulp nodig.