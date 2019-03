Verlies met buiging

Wilders vond het meevallen, omdat Forum voor Democratie veel meer won, dan hij verloor. Hij verklaarde evenwel ’een diepe buiging’ te maken voor de winnaar.

De PVV-voorman moest deze campagne vechten voor zijn plek. Twee jaar geleden maakte de kiezer zijn partij nog de tweede partij van het land, als alternatief op rechts voor de VVD. Maar met de opkomst van Forum voor Democratie bleek er nog iemand in dat gat te kunnen springen.

Wilders erkent dit, maar geloofde ook dat de kiezers tussen PVV en Forum niet één op één uitwisselbaar zijn. Op campagne afgelopen zaterdag in Volendam en Spijkenisse bleek volgens hem maar weer eens dat hij er echt is voor de gewone man. „Deze mensen zie je niet op een congres van Forum”, sneerde hij, doelend op de wat meer elitair geachte kiezers van Thierry Baudet. Toch bleek in Zuid-Holland de partij te halveren, waar Forum een mokerslag uitdeelde.

Geen dealtjes

De PVV-voorman probeerde zich in de campagne van de partij van Baudet te onderscheiden door te stellen dat hij een echte oppositiepartij leidt, en Rutte niet aan de macht zal helpen door dealtjes te sluiten. Daar leek Forum wel een opening voor te bieden. Ondanks dat soort tikjes richting elkaar zag Wilders geen brood in een onderlinge strijd met Baudet. „Rutte is de lachende derde als wij de pijlen op elkaar richten”, zei hij tijdens de campagne.

Wilders leek desondanks wel te beseffen dat er in zijn nek werd gehijgd. Waar hij eerder nog wel eens een debat oversloeg of tv-optredens afwees, verscheen hij nu in allerlei programma’s.

„Het is belangrijk dat ik meer zichtbaar ben”, verklaarde Wilders tegenover deze krant. Maar volgens hem is dat omdat hij extra zijn best moet doen de achterban te mobiliseren omdat hijzelf niet op het stembiljet staat. Het zijn immers provinciale verkiezingen. Maar met landelijke gevolgen: de Eerste Kamer wordt zo indirect gekozen. De PVV-campagne focuste op dat landelijk aspect met het thema ’stuur Rutte weg’.

Bijl en messen

Opnieuw werd het Wilders niet makkelijk gemaakt om campagne te voeren. De zwaarbewaakte politicus werd in Heerlen opgewacht door een man met een bijl en messen. Die kon door ingrijpen van de politie opgepakt worden.

Wilders overtuigde zijn kiezers dit keer niet meer zoals eerder. Maar de PVV-leider is vaak afgeschreven; telkens kwam hij terug.