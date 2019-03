Bij VVD gaan al snel de bitterballen weer rond

Publiek van de VVD tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Ⓒ ANP

Den Bosch - Tijdens het nummer ’Sweet Caroline’, een knipoog naar zijn inmiddels beroemde assistent, verscheen VVD-leider Rutte op de uitslagenavond van zijn partij in een brasserie in Den Bosch om voorzichtig de overwinning te claimen. „Het is ons weer gelukt!” Op basis van een prognose later in de nacht leek het toch Forum voor Democratie te zijn geweest dat de meeste stemmen binnen heeft gehaald.