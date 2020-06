’Vadertje’ Drees niet meer in geschiedeniscanon

Drees wordt beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse politici. In de vorige canon kreeg de sociaal-democraat een prominente plek, maar die verliest hij aan politica Marga Klompé. Aan de hand van haar politieke carrière zal het verhaal over de verzorgingsstaat aan kinderen worden onderwezen.

De commissie liet bij de presentatie weten dat ze hebben ingezet op een diversere canon, waarbij meer aandacht is voor vrouwen en de etnische diversiteit van onze historie. Zo is niet alleen Klompé een vrouwelijk nieuwkomer, ook is er ruimte gemaakt voor Maria van Bourgondie en Sara Burgerhart.

Opvallend is dat er ook ruimte is gemaakt voor de Surinaamse Anton de Kom, die bekend stond als een anti-koloniale schrijver en nationalist. De Kom moet volgens de commissie het verhaal van de keerzijde van de overzeese koloniën en de slavernij vertolken. Volgens hen moet de meerstemmigheid, oftewel de meerdere kanten van onze historie, met deze canon beter tot uiting komen.

Anton de Kom

Andere historische iconen die uit de nieuwe canon verdwijnen zijn Floris V, Karel V, veelkleurig Nederland, de crisisjaren en de grachtengordel. Zij maken plaats voor onder meer Brabander Jeroen Bosch, Johan van Oldenbarnevelt, de gastarbeiders en het Oranjegevoel. Volgens de canoncommissie zullen hiermee de regionale helden en het gevoel van eenheid beter tot uiting komen.