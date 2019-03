Bodem gedempt bij de PvdA

Het resulteerde in een bijzonder gezicht woensdagavond: bij het bekendmaken van verschillende exitpolls gaat er zowel een zucht en een kreun door het Paard café in Den Haag, maar wordt er ook flink gejuicht. „Dit is voor ons eigenlijk een heel goede uitslag.”

Minder hard verliezen

Lilianne Ploumen, prominent partijlid, oud-minister en tegenwoordig Tweede Kamerlid, verwoordt het dubbele gevoel van de sociaaldemocraten treffend: „In vergelijking met de nederlaag in 2017 valt het mee”, vertelt ze op een druk en gezellig verkiezingsfeestje. „Als je de lijn doortrekt hadden we meer moeten verliezen.” Ze benadrukt dat de partij er nog lang niet is. „Maar het biedt vertrouwen voor de partij. Eigenlijk is dit voor ons een heel goede uitslag. Ik ben blij.”

Partijleider Lodewijk Asscher, die laat op de avond ten tonele verschijnt om een toch behoorlijk blije groep partijgenoten toe te spreken, is ook trots. „Onze partij klimt weer”, concludeert Asscher.

Toekomstig senator Mei Li Vos schetst eerder op de avond al waar het volgens haar om gaat: „Het is kiezen geweest tussen een koud, cynisch en rechts Nederland of een warm, verbonden en links Nederland.”

Maar ook op het PvdA-feestje in Den Haag kunnen ze vooral niet om de enorme winst van Forum voor Democratie heen. Nog groter dan de reactie op het eigen resultaat is een schreeuw van ongeloof die door het rode feestje gaat bij elk resultaat dat van de partij van Baudet komt. „Ons past op dit moment vooral een felicitatie aan de partijen die zo hebben gewonnen”, zegt Lilianne Ploumen dan ook.

Ook Kamerlid Attje Kuiken feliciteert de partijen die wonnen. „Forum, GroenLinks en andere winnaars”, vertelt ze. „En wat het betekent voor samenwerkingen of meerderheden of dat soort dingen: daar is de dag van morgen voor.”

