ChristenUnie ziet regeren dubbel en dwars beloond

Segers ziet dat zijn regeringsdeelname ’beloond’ wordt. „Als blijkt dat de uitslagen kloppen, dan is het vertrouwen gegroeid”, zei de CU-leider na de voorspelde winst.

Segers behoudt de gunst van de kiezers door stout te zijn en via de media proberen om iets te bereiken, bijvoorbeeld door te roepen dat de opening van Lelystad Airport moet worden uitgesteld, ook al had de coalitie afgesproken daar het zwijgen toe te doen. Een nog grotere motivatie voor de CU is evenwel dat men de smaak te pakken heeft met het regeren. Men krijgt aantoonbaar wat voor elkaar, zoals onlangs nog met het nieuwe verruimde kinderpardon en de invoering van een CO2-heffing. Het zijn elementen die de CU in haar verkiezingsprogramma had staan, maar die het regeerakkoord niet haalden. Nu worden ze toch omarmd.

Het is een groot verschil met de deelname aan het vechtkabinet Balkenende IV, waar de partij onzichtbaar was en bewindspersonen op onhandige portefeuilles had. Nu kan de partij met bewindspersonen op Landbouw, Onderwijs en Volksgezondheid een nadrukkelijker stempel te drukken op het kabinetsbeleid.

De achterban waardeert het en groeit zelfs. Daardoor rekende de CU er als enige regeringspartij op om niet te verliezen bij de Statenverkiezingen.

De partijleden roerden zich nog even toen dit kabinet wilde bezuinigen op de arbeidsgehandicapten. Maar ook dat pijnpunt verdween daarna weer uit de kabinetsplannen. Ook al afgevinkt. Op die manier blijkt regeren geen straf.