Ouders verdacht van mishandelen baby naar Pieter Baan Centrum

De 32-jarige Rick S. uit Ommen wordt verdacht van het verkrachten en zwaar mishandelen van zijn baby, de moeder Sanne ten H. (31) wordt nalatigheid verweten door het OM, omdat zij als moeder onvoldoende zorg heeft gegeven aan haar baby.

Het meisje was net een maand oud toen ze vorig jaar in februari voor het eerst in kritieke toestand werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze moest worden beademd.

Kort voor de zitting kwam het rapport van de psychiater binnen, over het onderzoek naar de vader. De rechtbank besliste vrijdag alleen de feiten te behandelen en twee artsen als deskundigen te horen op zitting.

Botbreuken

De ouders ontkennen de beschuldigingen. Hun meisje kwam 13 januari 2022 in blakende gezondheid ter wereld. Ze konden de botbreuken en het ernstig hoofdletsel van hun dochter in februari niet verklaren. S. droeg voorbeelden aan zoals het te stevig op het ruggetje kloppen na het geven van de voeding. Zijn verhaal sloot volgens de artsen niet aan bij het letsel van het kind. Het meisje kwam 1 maart weer thuis.

Volgens het veiligheidsplan van Veilig Thuis mocht het kind niet alleen zijn met één ouder. „Vrienden en familie sprongen bij. Ik voelde mij als een vakantieganger in eigen huis”, zei S. over deze periode. Het plan werd half mei afgeschaald. Twee weken later werd het kind opnieuw met spoed opgenomen met verwondingen. Volgens het OM konden die alleen door verkrachting zijn ontstaan.

Het meisje verkeerde ook deze keer in kritieke toestand. De beide ouders zeggen geen idee te hebben hoe dit kon gebeuren en wijzen elkaar aan als mogelijke dader.

Bloed

De agenten vonden in hun woning in Ommen bebloed verschoningsmateriaal. Ook hiervoor hadden de ouders geen verklaring. Justitie luisterde het stel een tijdlang af. Hieruit was volgens de officier van justitie af te leiden dat de vader het kind grof en hardhandig behandelde. „En u greep geen enkele keer in”, verweet de aanklaagster de moeder. Het is nog niet bekend wanneer de zaak verder wordt afgehandeld.