Rollator van senior zoek na het stemmen

Een rollator. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ZOETERMEER - De verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben woensdag een vervelende wending genomen voor een bejaarde dame in Zoetermeer. Toen zij ging stemmen in het stemlokaal aan het Schansebos in de Zuid-Hollandse plaats, is ze beroofd van haar rollator, heeft de politie laten weten.