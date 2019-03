Forum voor Democratie grootste in Rotterdam

Lijsttrekker Klaas Dijkhoff van de VVD tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Forum voor Democratie is de grootste partij geworden in Rotterdam. De partij van Thierry Baudet kreeg 15,7 procent van de stemmen. De VVD werd tweede met 12,8 procent, gevolgd door GroenLinks met 12,2 procent. De liberalen werden wel de grootste partij in Den Haag.