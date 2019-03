Hoe kon vat vol tegenstrijdigheden Baudet zo snel machtspositie verwerven?

Zijn opponenten krijgen zelden echt vat op FvD-leider Thierry Baudet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Thierry Baudet is tegen de elite, maar zelf elitair. Hij is hooghartig, maar ook inschikkelijk. Hij is jeugdig, al lijkt hij soms als volwassene geboren. Hij is bedachtzaam en tegelijk onaangepast. Hij is tegen het partijkartel, maar zowat onderdeel daarvan. Hoe heeft zo’n vat vol tegenstrijdigheden zich zo snel een machtspositie weten te verwerven in politiek Den Haag?