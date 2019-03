GroenLinks veruit de grootste partij in Utrecht

Jesse Klaver van GroenLinks tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen Ⓒ ANP

UTRECHT - GroenLinks is in Utrecht veruit de grootste partij geworden. De partij haalde 27,8 procent van de stemmen. Dat is bijna twee keer zoveel als de nummer twee D66, dat genoegen moest nemen met 14,5 procent van de stemmen.