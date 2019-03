’Cokechef’ opgepakt: OM ziet verdachte (74) als transportmeester

Het Openbaar Ministerie heeft de aanhouding gisteren aan De Telegraaf bevestigd. De man woont in Spanje, maar meldde zichzelf in Nederland bij de politie na de arrestatie van zijn twee zoons (44 en 51 jaar) die in Spanje en België wonen. De drie verdachten komen oorspronkelijk uit Limburg.

Fruitbedrijven

De aanhoudingen zijn het resultaat van een al twee jaar durend onderzoek genaamd Imperial. Het karakter van de smokkelzaak sluit naadloos aan bij de actie deze week in Zeeland en Brabant tegen de cokemaffia.

Zo’n dertig fruitbedrijven worden door politie, douane, OM en Belastingdienst volledig doorgelicht om te kijken of ze cokesmokkel faciliteren. Veel coke wordt verstopt tussen fruit uit Zuid-Amerika. Er zitten vaak schimmige bedrijven achter het fruitvervoer.

Ook de aanleiding voor het onderzoek Imperial lag letterlijk tussen de bananen. In januari 2017 onderschepte de politie bij een transportbedrijf in Hazeldonk 3300 kilo coke tussen het gele fruit uit Zuid-Amerika. De container was via Antwerpen ons land binnengekomen. Destijds was een van de verdachten de 77-jarige Jan B. uit Wernhout. De ’pillenkoning uit Wernhout’ was eerder al opgepakt voor xtc-zaken.

„Er was vanuit opsporingsdiensten in België informatie binnengekomen over het transportbedrijf uit Hazeldonk. Het viel ons op dat het fruittransport hier een tussenstop maakte. Bananen moeten gekoeld blijven, steeds op een constante temperatuur. Het overslaan van de bananen is heel vreemd, omdat de loods in Hazeldonk in het geheel niet was ingericht om bananen te kunnen koelen. De bananen rotten door deze handeling”, vertelt de teamleider van het onderzoek van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. Hij wil anoniem blijven.

De recherche ontdekte dat het bedrijf achter de firma in Hazeldonk bij zes transporten zo’n 100.000 euro verlies maakte. Dat wekte wantrouwen. Was het fruit slechts een dekmantel? De recherche ontdekte een wirwar aan constructies van bedrijfjes. Eén persoon dook steeds op: een 74-jarige transporteur die door politie en OM gezien wordt als een belangrijke ’facilitator’ van criminele groeperingen.

Foto’s

„In een telefoon van de verdachte die in beslag werd genomen voor het onderzoek stonden foto’s van vermoedelijke partijen drugs”, vertelt de teamleider van de politie. Foto’s worden vaak als bewijs uitgewisseld tussen partijen die betrokken zijn bij leverantie en smokkel.

Interessant is dat uit onderschepte communicatie van encryptietelefoons (waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd) is gebleken, dat de 74-jarige bekendstond als iemand die honderd procent garant kon staan voor het veilige vervoer van drugs. De berichten stonden op twee recent in beslag genomen servers voor encryptie- of pgp-telefoons in Costa Rica en Canada.

In februari zijn de woonhuizen en bedrijven van de 74-jarige en zijn zoons in Nederland, Spanje en België doorzocht. Er is beslag gelegd op onroerend goed ter waarde van ruim een miljoen, vier luxe auto’s, contant geld en bankrekeningen. Er loopt nog een groot onderzoek naar het wegsluizen en witwassen van geld.

De verdachten waren volgens het OM betrokken bij verschillende fruitimportbedrijven en diverse zendingen met bananen. Het onderzoek leidde ook naar transporten van pellets (voor kachels) met mogelijk pakketten cocaïne. De drie zitten in Nederland vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

