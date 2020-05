Historische lancering van eerste commerciële bemande ruimtevlucht gelukt

De lancering stond aanvankelijk gepland voor afgelopen woensdag, maar toen werd het opstijgen afgeblazen vanwege slecht weer.

Het vaartuig van Hurley en Behnken heet de Crew Dragon. Hij is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tabletcomputers lijken. De Dragons worden al een paar jaar gebruikt om onbemand het ISS te bevoorraden. In januari liet SpaceX bewust een (onbemande) lancering van het vaartuig mislukken, om te kijken of een bemanning in geval van nood veilig terug naar de aarde kan worden gebracht. Dat lukte.

Tot nu toe waren alleen de Amerikaanse overheid, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd mensen naar de ruimte te brengen.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen naar de maan en terug brengen. Daarvoor wordt een ander vaartuig ontwikkeld, de Orion.