Metrostation Amsterdam dicht na plofkraak

Door de ontploffing is het metrostation dusdanig beschadigd dat deze volgens de politie de komende uren nog is afgesloten. Ⓒ Olim Bajmat

AMSTERDAM - Het metrostation Ganzenhoef in Amsterdam-Zuidoost is voorlopig nog niet toegankelijk voor reizigers. Door een plofkraak op een geldautomaat aan de Elsrijkdreef is flinke schade ontstaan bij de ingang van het station. Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB ligt er veel glas en zijn het plafond en de toegangspoortjes beschadigd. Het is niet duidelijk wanneer reizigers er weer terechtkunnen.