Onderzoek naar schuiladressen van de politie

Dat melden meerdere bronnen binnen de politie. Er zijn inmiddels maatregelen genomen. Een woordvoerder van de korpsleiding zegt niet te kunnen ontkennen of bevestigen dat dit het geval is geweest, omdat er nooit mededelingen worden gedaan over safehouses.

Invallen

Twee weken geleden deed de politie een grootscheepse inval in Haagse ’spookwoningen’. Woningen waar mensen wonen die niet officieel als bewoner geregistreerd staan. Volgens justitie omdat ze als crimineel onder de radar willen blijven. Bij de invallen is naast drugs en wapens, 6,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Naar nu blijkt was het geld verspreid over meerdere woningen in de wijk Ypenburg.

De eigenaar van de appartementen, de Hortus Groep, deed zaken met een vastgoedbeheerder waarvan de eigenaar vastzit. Die zou de spookbewoners geregeld hebben. Hortus Groep-eigenaar Joop van Ham rook nooit onraad, omdat de vastgoedbeheerder ook safehouses regelde voor de politie. Tv-makelaar Harry Mens, die Van Ham kent, heeft dat bevestigd aan De Telegraaf. Van Ham heeft aan de krant laten weten dat hij van de politie niets mag zeggen.

De politie Den Haag waarschuwde de korpsleiding vorig jaar dat safehouses en spookwoningen door hetzelfde bedrijf werden geregeld. Een van de verdachten in het ’spookwoningonderzoek’ Abeka, is Donovan A. Hij maakte deel uit van de directie Facility Management bij de politie, die gaat over huisvesting binnen de politie, en adviseerde de korpsleiding. Zijn bedrijf speelde volgens het OM ook een rol bij de spookwoningen. Hij wordt verdacht van witwassen.

Volgens voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond NPB ligt het onderzoek vanwege de betrokkenheid van inspecteur Donovan A., de link met het hoogste segment van de georganiseerde misdaad en het element van de safehouses zeer gevoelig.

Alles onderzocht

„Meteen toen Donovan A. in beeld kwam zijn alle registers opengetrokken. Zowel op strafrechtelijk gebied als intern bij de politie. Alles wordt nageplozen: met wie had hij intern contact? Hoe was zijn gedrag bij het bevragen van het informatiesysteem van de politie en het gedrag van mensen met wie hij veel contact had? Dit wordt allemaal onderzocht.”

Struijs mag ook niets zeggen over de casus waarbij één safehouse pal naast een spookwoning zat. „Het gaat om operationele info. Ik kan daar niets over zeggen. Maar in algemene zin heeft het onderzoek naar de spookwoningen en safehouses de politie op scherp gezet. Safehouses zijn schuiladressen waar politici en getuigen zich echt veilig moeten kunnen voelen. Het moet tot de bodem uitgezocht worden.”