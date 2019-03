OM: Mitchell O. (18) dreigde met ‘school shooting’ om te choqueren

Het OM gelooft niet dat O. daadwerkelijk van plan is geweest een aanslag te plegen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan een poging tot bedreiging, aldus de officier van justitie.

De politie kreeg in mei voor het eerst een tip van de Amerikaanse FBI over verontrustende berichten van O. op YouTube. Daarin zei hij dat hij bezig was met het voorbereiden van een schietpartij op een school. De politie zocht O. twee keer thuis op om hem te waarschuwen en te manen te stoppen met het publiceren van dergelijke teksten. Volgens O. heeft hij slechts ,,een grap'' willen maken.

In december tipte de FBI de Nederlandse politie opnieuw over alarmerende 'postings' van O. Toen besloot zij in te grijpen en hem vast te zetten. Onderzoek leerde dat O. ,,duidelijk een fascinatie heeft'' met gewelddadige gebeurtenissen en beelden daarvan, variërend van de Tweede Wereldoorlog tot Amerikaanse 'school shootings'. De officier: ,,Iedereen voelde aan zijn water dat dit niet goed ging en dat er ingegrepen moest worden.''

Het OM zette op de aanklacht hoog in: O. werd verdacht van het voorbereiden van moord en doodslag, dan wel van een terroristisch misdrijf. Voor het OM is inmiddels vast komen te staan dat daarvan geen sprake is geweest. De poging tot bedreiging is niettemin ,,zeer ernstig'', benadrukte de officier, ook omdat O. er flink wat onrust mee heeft veroorzaakt. ,,Foute grapjes kun je maken met vrienden, niet op internet.'' Het OM vindt dat O. stevige begeleiding nodig heeft om zijn leven een positieve draai te geven.

De rechtbank doet uitspraak op 28 maart.

Verslaggever Mascha de Jong was bij de rechtszaak aanwezig. Haar tweets lees je terug onderaan dit artikel.