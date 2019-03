Dit weten we van de man die bus met 51 kinderen in brand stak

Hij is een 47-jarige buschauffeur met een criminele geschiedenis die oorspronkelijk uit Senegal komt en sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft. Volgens La Repubblica is hij een bekende van de politie wegens het rijden onder invloed en het seksueel belagen van een minderjarige.

Volgens enkele buspassagiers week Sy af van de geplande route en schreeuwde hij dat de bus naar de luchthaven van Milaan zou rijden. Hij dreigde met een jerrycan met tien liter benzine en een aansteker en riep dat hij ’een einde wilde maken aan de doden op de Middellandse Zee’. Ook zou hij enkele passagiers hebben vastgebonden. De dader zou het migratiebeleid van de Italiaanse regering verafschuwen.

12-jarige waarschuwt politie

De politie werd gewaarschuwd door een 12-jarige jongen die met zijn mobiele telefoon het alarmnummer belde. Agenten wisten de bus bij een afslag tot stilstand te brengen en sloegen een raam in. Een deel van de kinderen werd geëvacueerd, waarna de bus nog enkele tientallen meters verder reed.

Omstanders maakten vanuit hun auto schokkende beelden van het moment dat de bus even later alsnog in brand vloog. Op dat moment hadden de laatste kinderen net in paniek de bus verlaten. Twaalf kinderen en een volwassene werden nog behandeld voor het inademen van rook. De dader zelf is met lichte brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Busbedrijf

Het busbedrijf laat weten dat de verdachte de afgelopen jaren niet in negatieve zin is opgevallen. Ook zouden er nooit klachten over hem zijn geweest. De vervoerder zegt ook niets te weten van het strafblad van de man. De verdachte heeft twee kinderen (18 en 12) en scheidde tien jaar geleden van zijn Italiaanse vrouw.

Buurtbewoners omschrijven hem als een rustige en kalme man die zich nooit met politiek bezighield. De autoriteiten gaan er vanuit dat de man in zijn eentje handelde. Er zijn vooralsnog geen banden met een terreurnetwerk gevonden.