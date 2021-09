Zwarte lijst voor aso’s in vliegtuig stap dichterbij

De luchtvaartsector kampt al langer met een toename van agressie tegen cabine- en grondpersoneel. Tot nu toe is het voor de vliegtuigmaatschappijen vrijwel onmogelijk om passagiers die herhaaldelijk over de schreef zijn gegaan te weigeren, maar daar komt mogelijk verandering in. De luchtvaartsector verwacht op ’zeer korte termijn’ een aanvraag voor een ’zwarte lijst’ voor overlastgevende passagiers in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zegt Barbara Visser, de nieuwe demissionaire minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Onhandelbaar

Onlangs werd nog een vlucht van Schiphol naar Napels geannuleerd na verbaal geweld tegen cabinepersoneel. Ook zorgen de geldende coronamaatregelen voor onhandelbare passagiers. „Maar ook de jaren voor corona waren er 750 gemelde voorvallen per jaar van orde verstorende passagiers”, zegt Kamerlid Jaco Geurts (CDA). Hij pleit voor meer vaart achter de plannen.

Ontoelaatbaar

Ook de luchtvaartinspectie ILT en diverse vakbonden luidden eerder al de noodklok over de snel toenemende ruzies in vliegtuigen. Geurts wil dat gegevens van overlastgevende passagiers ook worden gedeeld met overige maatschappijen, zodat zij ook daar geweigerd kunnen worden. „Het is gewoon ontoelaatbaar dat cabinepersoneel via wangedrag van passagiers in hun werk worden gehinderd, dat bemanning en andere passagiers zich onveilig voelen en dat een heel vliegtuig de dupe kan worden indien een vlucht wordt geannuleerd of een noodlanding moet maken”, aldus het Kamerlid.

De aanvraag voor een aso-lijst bij de Autoriteit Persoonsgegevens is een eerste horde. Die organisatie gaf eerder al aan dat een lijst mogelijk is als het aan strenge voorwaarden voldoet. De aanvraag moet voldoen aan strenge privacyrichtlijnen. Volgens Visser wordt daar nu de laatste hand aan gelegd. „Daarom is er de afgelopen tijd vanuit ons ministerie ook veel overleg geweest. De aanvraag volgt zeer binnenkort.”